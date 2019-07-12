Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa Donanmasını ileriye taşıyacak yeni nükleer denizaltının açılışı yapıldı. “Suffren” isimli “Barracuda” sınıfı nükleer denizaltının açılışına katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptığı açılış konuşmasında, “Onlar sadece burada inşa ettiğiniz denizaltılar değil. Burada inşa ettiğiniz şey aslında Fransa’nın özgürlüğüdür. Burada bizim hakimiyetimizi inşa ediyorsunuz” dedi.

Cherbourg’daki kuru havuzda sunulan, Suffren’ın inşası ve geliştirilmesi programına 9 milyar Euro harcanmıştı. 5 bin ton ağırlığında 6 denizaltı siparişi veren Fransa hükumeti, eski denizaltılarını hurdaya çıkarmayı hedefliyor.