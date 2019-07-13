Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Körfez’deki askeri varlığını güçlendirmeyi hedefleyen İngiliz hükûmetinin yeni gemisi, İran’ın tehditlerine karşı diğer savaş gemisi HMS Montrose ve ABD’li müttefikleriyle birlikte hareket edecek. Ducan’ın, Karadeniz’de katıldığı NATO tatbikatlarındaki görevini tamamladıktan sonra bölgeye hareket etmesi bekleniyor. İngiltere’nin bölgede halen bir savaş, dört mayın temizleme ile bir destek gemisi bulunuyor. İngiltere’ye bağlı olan İspanya’nın güneyindeki Cebelitarık özerk yönetimi geçen hafta, İran’a ait “Grace 1” adlı tankeri, Avrupa Birliği’nin Suriye’ye uyguladığı ambargoyu ihlal ettiği gerekçesiyle alıkoymuştu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyid Abbas Musevi, İngiltere’nin el koyduğu petrol tankerini bir an önce bırakmasını istedi. İngiltere ile İran arasında gerilim devam ederken, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Hürmüz Boğazı için koalisyon gücü oluşturulacağını açıklamıştı. General Dunford, söz konusu koalisyon için bölge ülkeleriyle görüştüğünü açıklamıştı.