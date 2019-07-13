ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, adanın kuzey kıyılarında yerel saatle 04.50'de bir sarsıntı yaşandığı belirtildi. Sarsıntının en fazla adadaki Cagayan de Oro şehrinde hissedildiği kaydedildi. Depremin ardından herhangi bir can kaybı yaşanmadığı belirtilirken, tsunami uyarısı da yapılmadı.
Filipinler'in güneyinde 5,8 büyüklüğünde deprem
13.07.2019 - 07:18 | Son Güncelleme: 13.07.2019 - 07:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Filipinler'in güneyindeki Mindanao Adası'nda 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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636740 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/636740.aspx
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