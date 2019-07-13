Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, adanın kuzey kıyılarında yerel saatle 04.50'de bir sarsıntı yaşandığı belirtildi. Sarsıntının en fazla adadaki Cagayan de Oro şehrinde hissedildiği kaydedildi. Depremin ardından herhangi bir can kaybı yaşanmadığı belirtilirken, tsunami uyarısı da yapılmadı.