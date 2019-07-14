Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bölgede gerilime yol açan Doğu Akdeniz’deki hidrokarbonun kullanımı ile ilgili Rum yönetimine yeni bir teklif sundu. Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs İyi Niyet Misyonu’nda koordinatörlük görevi yapan Sergiy Illarionov aracılığıyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis’e iletti. Hidrokarbon konusunun bir gerginlik ve çatışma alanı olmaktan çıkarılıp, verimli bir iş birliği alanına dönüştürülmesini hedefleyen Akıncı, ortak komite kurulmasını teklif etti. İki toplumdan eşit sayıda üyenin katılımıyla oluşacak komitenin BM gözetiminde olmasını, ayrıca Rum yönetiminin Avrupa Birliği üyesi olması sebebiyle AB’nin de gözlemci olarak yer almasını önerdi. Ortak komitenin yapısı, hedefleri ve çalışma yöntemini belirleyen teklif, ayrıca bir fon oluşturulmasını ve fondan nasıl yararlanılacağı gibi detayları da kapsıyor.

ANKARA: DESTEKLİYORUZ

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’nın hazırladığı yeni bir kapsamlı iş birliği teklifini memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de kendi kıta sahanlığı haklarının yanı sıra Kıbrıs Türklerinin adanın doğal kaynakları üzerindeki eşit haklarını korumak konusundaki kararlılığı tamdır” denildi.

DAHA ÖNCE REDDETMİŞTİ

Türkiye, Rum yönetimine benzer teklifi daha önce de gündeme getirmişti. Ancak Rum lider “Hidrokarbon sondajları bizim egemenlik haklarımızdan kaynaklanıyor. Bu haklarımızı kimseyle tartışmaya açmayız” diyerek teklifi sert bir şekilde reddetmişi. Ancak Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki haklarından feragat etmeyeceğini bölgeye gönderdiği Fatih ile Yavuz sondaj gemileriyle gösterdi.