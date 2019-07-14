Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cubaland eyaleti güvenlik yetkilisi Gulled Adan, bomba yüklü araçla gerçekleştirilen intihar eyleminin ardından otele silahlı kişilerin girdiğini ve güvenlik güçleriyle çatıştığını söyledi. Eş-Şebab terör örgütünün düzenlediği saldırıda 26 kişi hayatını kaybederken 35 kişi de yaralandı. Ölenler arasında ABD, İngiltere, Kenya ve Tanzanya uyruklu kişiler, eski bir bakan, milletvekili, Somali asıllı Kanadalı gazeteci Hodan Nalayeh ve eşi Ferit Nalahey’in de bulunduğu açıklandı. Saldırıda hayatını kaybeden gazeteci Nalayeh’in ilginç bir hikâyesi çıktı. Kanada’da yaşayan Nalayeh, 2017 senesinde Somalili iş adamı Mahada Nur ile röportaj yaptı. İş adamı, ülkesinin iyiye gittiğini ve Somali’yi dünyaya tanıtması için Nalayeh’e ülkeye dönmesini teklif etti. Bir televizyon kanalı da bulunan Nalayeh, teklifi kabul ederek Somali hakkında olumlu haberler yapmaya başladı. Ülkesinin güzelliklerini hem televizyon kanalı hem de sosyal medyadan paylaşan Nalayeh, otele yapılan saldırıda eşiyle birlikte hayatını kaybetti. Aynı saldırıda Nalayeh’i ülkeye davet eden iş adamı Mahada Nur’un da ölenler arasında olduğu öğrenildi. Saldırıda hayatını kaybeden bir başka gazeteci ise SBC TV muhabiri Muhammed Ömer Sahal oldu.