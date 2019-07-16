Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trump “Hükûmetleri tamamen felaket olan, dünyanın en kötü, en yozlaşmış ve beceriksiz ülkelerinden gelen Kongre’nin ‘İlerici’ Demokrat kadın üyelerinin dünyadaki en büyük ve en güçlü ulus olan Amerika Birleşik Devletleri halkına acımasızca hükûmetimizin nasıl yönetileceğini anlatmaları çok ilginç. Niçin tamamen çökmüş ve suça bulamış yerlerine geri dönüp düzeltilmesi için yardımcı olmuyorlar? Sonra geri dönün ve bize nasıl yapıldığını gösterin. Bu yerlerin yardımınıza çok ihtiyacı var. Nancy Pelosi’nin hızla ücretsiz seyahat düzenlemeleri yapmaktan çok mutlu olacağına eminim” ifadelerini kullandı. Trump, Tweet’lerinde eleştirdiği Kongre üyelerinin isimlerini vermedi ancak Demokrat Parti’den Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ayanna Pressley ve ABD’ye 12 yaşında bir mülteci olarak gelen Somali doğumlu Ilhan Omar’a yönelik olduğu belirtildi. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Trump’ı “Yabancı düşmanlığı” yapmakla suçladı. Üç demokrat vekil de Trump’ın sözlerine reaksiyon gösterdi.