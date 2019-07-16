Çeçenistan’da küçük bir uçağın havalandıktan kısa bir süre sonra evin üzerine düşmesi sonuç pilot dahil 4 kişi yaralandı. Evde maddi hasara yol açan kazada ölen olmaması sevindirdi.
Kazaya ilişkin araştırmanın başlatıldığı belirtildi.
Çeçenistan’da küçük uçak düştü: 4 yaralı
16.07.2019 - 10:19 | Son Güncelleme: 16.07.2019 - 10:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çeçenistan’da küçük bir uçak evin üzerine düştü. Kazada 4 kişi yaralandı.
Çeçenistan’da küçük bir uçağın havalandıktan kısa bir süre sonra evin üzerine düşmesi sonuç pilot dahil 4 kişi yaralandı. Evde maddi hasara yol açan kazada ölen olmaması sevindirdi.
Etiketler : Çeçenistan,dünya haberleri,
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