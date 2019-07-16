Çeçenistan’da küçük bir uçağın havalandıktan kısa bir süre sonra evin üzerine düşmesi sonuç pilot dahil 4 kişi yaralandı. Evde maddi hasara yol açan kazada ölen olmaması sevindirdi. 
Kazaya ilişkin araştırmanın başlatıldığı belirtildi. 