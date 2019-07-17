Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk BÖKE ANKARA

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yürüttüğü sondaj faaliyetleri sürerken, Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu da yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. Temaslarda bulunduğu Kuzey Makedonya’da AB’nin kararını değerlendiren Çavuşoğlu “Buna yaptırım demek bu işi çok ciddiye almak demektir. Çok da ciddiye almaya gerek yok. Türkiye’ye sağlanacak katılım öncesi mali yardım kesintilerini zaten daha önce yapmışlardı. Bunlar basit şeyler bizi etkileyecek şeyler değildir. Bankaya tavsiye vermesi AB’nin başka bir çelişkisi. AB’nin bize ihtiyacı var. Aldıkları kararların uygulanmasının da mümkün olmadığını kendileri de biliyor. Rum kesimini tatmin etmek için kıytırıktan kararlar almak durumda kaldılar. Mesele, Kıbrıs Türk halklarının ada etrafındaki haklarının garanti altına alınmamasıdır” dedi. Bakan Çavuşoğlu “Türkiye’ye yönelik böyle kararlar alırsanız faaliyetlerimizi artıracağız. Doğu Akdeniz’de üç gemimiz var, dördüncü gemiyi de göndereceğiz. Rum kesimi de AB’yi arkasına almasın. Rum kesimini muhatabı KKTC’dir. Bir an önce akıllarını başlarına alsınlar” ifadelerini kullandı.

ORUÇ REİS YOLA ÇIKIYOR

Bu arada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akdeniz’e dördüncü gemi olarak Oruç Reis gemisinin gönderileceğini açıkladı. Bakan Dönmez’in Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Fatih ve Yavuz Sondaj gemilerimiz ve Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Arama gemimizle bölgede sürdürdüğümüz faaliyetlerimize şimdi dördüncü gemimizi de dahil ediyoruz. Ağustos 2017’den bu yana Karadeniz ve Marmara’da sismik araştırmalarını sürdüren MTA Oruç Reis sismik araştırma gemimiz de Marmara’daki çalışmalarının hemen ardından Akdeniz’deki sismik araştırmalarını yapmak üzere bölgeye gönderilecek.

GÜNEY KIBRIS KAYBEDER

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, son dönemde Doğu Akdeniz’de gerginliğin tırmanmasıyla ilgili “Sıcak çatışmadan en fazla Güney Kıbrıs korksun. Herhangi bir gerilim veya Allah korusun, çatışma durumunda esas kaybedecek olan Güney Kıbrıs’tır” dedi. Başbakan Tatar, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki doğalgaz sondaj faaliyetleri sebebiyle yaptırım kararı almasına da sert tepki göstererek “AB’nin aldığı bu geçersiz karar da bir utanç vesikası olarak arşivlerdeki yerini alacaktır” dedi.