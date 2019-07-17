Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trump, Türkiye’nin Rusya’dan geçen hafta S-400 hava savunma sistemlerini almaya başlamasına ilişkin Beyaz Saray’daki kabine toplantısında Türkiye ve F-35’lerle ilgili değerlendirmede bulundu.

Barack Obama döneminde Türkiye’ye Patriot satılmaması dolayısıyla önceki yönetimi eleştiren Trump, Türkiye’nin bundan dolayı Rusya’dan S-400 aldığını hatırlattı.

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iyi ilişkileri olduğunu belirterek şunları kaydetti: “Obama yönetimi Türkiye’ye Patriot füzelerini satmadı. Türkiye bu füzeleri satın almak için çok uğraştı ancak satmadılar. Bunun üzerine Türkiye Rusya’dan füzeleri aldı. Sonra da dönüp ‘Tamam size Patriot’ları satacağız’ dediler fakat o zaman Türkiye zaten Rusya ile anlaşma imzalamış ve ciddi bir ödeme yapmıştı. Türkiye bir NATO üyesi. 100’den fazla F-35 için sipariş verdiler, daha fazlası için de plan yapıyorlardı. Türkiye’nin içinde bulunduğu çok zor bir durum ve biz de ABD olarak zor bir durumda kaldık ancak şunu ifade edeyim; ABD, Rusya’dan füze sistemi satın aldığı için NATO müttefiki Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarını satamayacak. Çok zor bir durum fakat üzerinde çalışıyoruz. Neler olacağını göreceğiz fakat bu gerçekten adil değil.” ABD Başkanı, ayrıca bu durumdan dolayı F-35 uçaklarının üreticisi Lockheed Martin’in memnun olmadığını çünkü firma için bunun binlerce istihdam anlamına geldiğini kaydetti.

ERDOĞAN ‘GASP OLUR’ UYARISI YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin S-400 alımıyla ilgili olarak önceki gün yaptığı açıklamada, “S-400’lerimizi almaya başladık. ‘Alamazlar’ dediler, bugün sekizinci uçak da geldi” demişti. Erdoğan, F-35’lerle ilgili olarak da daha önce ABD yönetimine şu uyarıyı yapmıştı:

Bir müşteri ödemelerini tıkır tıkır yapmışsa sen o müşterinin malını nasıl vermezsin? Bunun adı gasp olur. Türkiye sadece Pazar değil üretici…