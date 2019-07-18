Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Irak’ta teröristlere karşı büyük darbe indirdiği dönemde, Erbil’den hain bir saldırı haberi geldi. Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’nin (IKBY) başkenti Erbil’de bir restoranda Türk diplomatlara silahlı saldırı düzenlendi. Hain saldırı, Türkiye Cumhuriyeti Erbil Başkonsolosluğuna yakın olan Kırklar Caddesi üzerindeki Türk işletmeciye ait restoranda yapıldı. Restoran sahibinin verdiği bilgiye göre, konsolosluk çalışanları içeri girdikten sonra sivil giyimli ve üzerinde iki susturuculu silah taşıyan saldırgan, doğrudan konsolosluk çalışanlarını hedef alarak ateş açtı. Saldırgan, bir Türk konsolosluk çalışanını şehit etti. Restoranda bulunan Başkonsolos yardımcısının ise yara almadığı öğrenildi. Saldırganın öldürüldüğü ileri sürülürken Erbil Emniyet Müdürlüğü, bu bilgiyi doğrulamadı. Olay yerinden kaçan iki kişinin yakalanması için operasyon başlatıldığı ve bütün yolların kapatıldığı duyuruldu. Saldırıda restoranda bulunan bir Irak vatandaşı da hayatını kaybetti.

ÇAVUŞOĞLU: HEYET GİDEBİLİR

Bu arada Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu “Üç kişinin gerçekleştirdiği saldırıyla ilgili Bağdat ve Erbil ile temas hâlindeyiz. Gerekirse heyet gönderilecek. Saldırı sırasında yan masadaki iki Iraklı da hedef alındı. Biri vefat etti, diğeri ağır yaralandı. Irak vatandaşlarının da hedef alınması soruşturulmalı” diye konuştu.

PKK’NIN PENÇE RAHATSIZLIĞI

Saldırıyı hiçbir terör örgütü üstlenmezken gözler PKK’ya çevrildi. IKBY’nin yeni seçilen başkanı Neçirvan Barzani, 21 Haziran’da Türkiye’yi gelmiş, 27 Haziran’da ise Türk Ordusu “Pençe Harekâtı”nı başlatmıştı. Terör örgütü, Türkiye’nin Irak’ın kuzeyinde yaptığı Pençe Harekâtı ve PKK’nın merkez yönetim üyelerinden birinin öldürülmesinden dolayı Erbil yönetimini suçluyordu. Türkiye ile IKBY arasında referandum sonrası bozulan ilişkilerin tekrar düzelmeye başladığı dönemde yapılan saldırı, Ankara ile Erbil’in arasını açma girişimi olarak değerlendirildi. Terör örgütü PKK ise yaptığı açıklama saldırıyı üstlenmediğini duyurdu.

BARZANİ FRANSA’DAN DÖNDÜ

Öte yandan saldırı sırasında yurt dışında bulunan IKBY Başkanı Neçirvan Barzani temaslarını yarıda kesti. Fransa ve diğer yurt dışı temaslarını erteleyen Barzani, IKBY’ye dönerek olayla ilgili bilgi aldı.

Bu arada şehit başkonsolosluk görevlisinin naaşı dün gece Türkiye’ye getirildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: KINIYORUM

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “Erbil’de konsolosluk çalışanlarımıza yönelik düzenlenen menfur saldırıyı kınıyorum. Saldırıda şehit olan çalışanımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Saldırının faillerinin süratle bulunmaları için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir” diye Tweet attı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da “Erbil’deki menfur saldırıda hayatını kaybeden konsolosluk çalışanımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Faillerin bulunması için çalışma başlatıldı. Bu hain saldırıyı yapanlara gereken cevap verilecektir” dedi. Irak Dışişleri Bakanlığı da Türk diplomatın şehit edildiği silahlı saldırıyı kınadığını duyurdu.

25 YIL ÖNCE SİPAHİOĞLU ATİNA'DA ŞEHİT DÜŞMÜŞTÜ

2004 yılında Türkiye’nin Bağdat Büyükelçiliğini koruyan beş Türk polisi, Musul şehrinde pusuya düşürülerek şehit edilmişti. Yurt dışı görevi sırasında en son şehit düşen diplomatımız ise 1994 yılında Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Ömer Haluk Sipahioğlu olmuştu.