Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CNN’nin iki üst düzey savunma yetkilisine dayandırarak verdiği haberde ABD’nin, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ın doğusundaki Prens Sultan Hava Üssü'ne 500 asker göndermesinin beklendiği kaydedildi. Halen söz konusu havalimanında patriot füzelerinin yerleştirilmesi ve havaalanının geliştirilmesi için çalışmalarda bulunan küçük bir grup Amerikan askerinin bölgede bulunduğu belirtildi.

Karar ABD Kongresinin, ABD yönetiminin Kaşıkçı cinayetini ele alışına olan öfkesi sebebiyle ABD - Suudi Arabistan ilişkileri oldukça gergin bir durumdayken alındı. Ancak Trump yönetimi Suudi Arabistan’ı İran’ın saldırganlığına karşı korumak zorunda olduğunu söyledi.



ABD yönetimi, İran’ın Amerikan insansız askeri keşif uçağını düşürmesi üzerine, Ortadoğu’ya 1000 asker göndereceğini söylemiş ancak hangi ülkelere göndereceği konusunda bir açıklama yapmamıştı. Suudi Arabistan’a gönderilecek 500 askerin bu konuşlandırmanın bir parçası olacağı kaydedildi.



Kongreye bu konuda resmi bir bildirim yapılmamakla birlikte kongre başkanlarına bu konuda bilgi verildiği ve resmi bildirimin haftaya yapılacağı ifade edildi. Kongreye yapılacak bildirimde ABD askerlerinin nereye ne kadar konuşlandırılacağı konusunda daha detaylı açıklamaların yer alacağı kaydedildi.

ABD’li savunma yetkililere dayandırılarak verilen haberde Suudi Arabistan’ın Prens Sultan Havalimanı'nın 5.nesil F-22 jetlerin havalanacağı şekilde geliştirileceği ifade edildi.

Suudi Arabistan’ın ülkesinde ABD askerinin konuşlandırılacağı konusundaki hassasiyeti sebebiyle Pentagon’un yakın zamana kadar bu konuda yorum yapmaktan kaçındı.