Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oval Ofis’te Türkiye’nin S-400’leri almasıyla ilgili bir değerlendirme yapan ABD Başkanı Trump, “Türkiye’ye yaptırım getirecek misiniz?” sorusuna, “Hayır. Şu anda buna bakmıyoruz” cevabını verdi.

Trump, Hollanda Başbakanı Mark Rutte’yi Beyaz Saray’daki kabulü sırasında kendisine yöneltilen “Bu durumda Türkiye’ye yaptırımları göz ardı mı ediyorsunuz?” şeklindeki soruyu ise şöyle cevaplandırdı: “Buna bakıyoruz. Birçok bakımdan çok zor bir durum. Önceki yönetim (Barack Obama) bu konuda daha iyisini yapabilirdi. Türkiye bağlamında önceki yönetim çok büyük hatalar yaptı ve bu çok kötü. Dolayısıyla şu anda buna (yaptırımlar konusuna) bakıyoruz, ne yapabileceğimize bakıyoruz. Henüz (kararımızı) açıklamadık.”

Bu arada NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 alımına ilişkin konuştu. Türkiye’nin, S-400 alım sürecini yakından takip ettiklerini belirten Stoltenberg “Türkiye’nin NATO’ya katkısı ve NATO’nun Türkiye ile iş birliği, F-35’lerden çok daha derin ve kapsamlıdır” dedi.