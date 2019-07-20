Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, kendisini eleştiren Müslüman kadın Kongre üyeleri Ilhan Omar ve Rashida Tlaib’in yanı sıra Alexandria Ocasio-Cortez ve Ayanna Pressley’e geçen hafta sonu tepki göstermişti. Trump, “Yenilikçi Demokrat Kongre üyeleri” olarak nitelendirdiği ve göçmen kökenli olduklarını iddia ettiği kadın üyelerin ülkeleri için ise “dünyadaki tam bir felaket, en kötü, en yozlaşmış ve en saçma ülkeler” ifadesini kullanmıştı. Tepkilere rağmen Trump, Kuzey Carolina seçim kampanyasında yaptığı konuşmada kadın üyeleri tekrar hedef aldı ve “Ülkenize dönün” dedi. Bununla beraber, kendisini destekleyen kalabalığın “Omar’ı ülkeden at” sloganları karşısında Trump’ın kalabalığı susturmaya yönelik hamle yapmaması yine tepki çekti. Omar ise gittiği memleketi Minnesota eyaletinde oldukça kalabalık bir grup tarafından karşılandı. Birçok siyasetçi, aktivist “Evine hoş geldin IIhan”, “Hangi taraftasın Trump”, “Irkçı Trump”, “Özgürlük tarafındayız” diyerek Omar’a çiçek verdi.

SİYASİLERDEN TEPKİ

ABD’de Vermont Senatörü ve Demokratların 2020 başkan aday adaylarından Bernie Sanders, Omar ile Kongre’de beraber çalışmaktan gurur duyduğunu belirtti. Sanders “Trump, toplumumuzdaki en alçak ve rahatsız edici akımları besliyor. Irkçılık ve nefret de kendisini besliyor. Ülkemiz tarihindeki en tehlikeli başkanı yenmek için birlikte savaşmalıyız” ifadelerini kullandı. Yine Demokratların 2020 başkan aday adaylarından Senator Kamala Harris ise Trump’ın ifadelerini “korkakça, yabancı düşmanı ve ırkçı” olarak nitelendirerek “Bunlar, Başkan’ın odasını kirletiyor. Trump’ı ofisten çıkarma ve ülkeyi birleştirme zamanı” dedi. Siyasetçilerin yanı sıra bazı Yahudi kuruluşları, aktivist ve televizyon programcıları da benzer açıklamalar yaparak Omar’ın yanında olduğunu vurguladı.