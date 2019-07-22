Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MÜCAHİT KARMIŞ

Aslında Almanya Şansölyesi Angela Merkel fiziki dayanıklılığı ve bünyesinin sağlamlığıyla meşhurdu. Son zamanlarda ise bütün dünya onu, yabancı meslektaşlarını resmî karşılama törenleri esnasında millî marşları ayakta dinlerken geçirdiği titreme nöbetleriyle hatırlar oldu. Bunun bir kere daha tekrar etmemesi için Almanya’da apar topar resmî protokol değiştirildi ve Almanya tarihinde ilk defa Almanya’ya resmî ziyarette bulunan başka bir ülkenin başbakanı ile Merkel, her iki ülkenin millî marşlarını teamüllere mugayir olsa da getirilen sandalyelere oturarak dinledi. Bu alışılmamış durum, tabiatıyla Merkel’in sağlık durumunun ne kadar ciddi olduğu hususunda yapılan spekülasyonları da artırdı. Almanya Şansölyesi, ciddi bir hastalığının olup olmadığı veya herhangi bir tıbbi tedavi altında bulunup bulunmadığıyla alakalı spekülasyonlara karşı “Ne kadar mühim bir görevim olduğunun gayet iyi farkındayım ve buna göre de hareket ediyorum. Şunu da vurgulamalıyım ki, bir insan olarak elbette şahsi sıhhatime büyük ehemmiyet atfediyor ve bunun şuuru içinde davranıyorum” demekle yetiniyor. Onun söyledikleriyle iktifa etmek mecburiyetindeyiz. Bilindiği kadarıyla Merkel’in de vazifesini aksattığı söylenemez.

Netice itibarıyla halkın Almanya Başbakanı’nın geçirdiği titreme nöbetlerini merak etmesi ve onun sağlığına dair endişelenmesi gayet normaldir.

Merkel yine titrerken görüntülendi

ÖZEL DOKTORU VAR MI?

Hayır, böyle bir uygulama Almanya’da mevcut değil. Yurt dışı seyahatlerinde Dışişleri Bakanlığının bir doktoru Şansölye’ye refakat ediyor. Ancak bu doktor sadece Angela Merkel’e hizmet veren bir doktor değil. Bunun yanı sıra her Alman vatandaşı gibi Merkel’in de bir ev doktoru mevcut.

KAMUOYUNDAN GİZLENMELİ Mİ?

ABD

Amerika Birleşik Devletlerinin başkanları son senelerde çok detaylı olmasa bile sağlık durumlarıyla ilgili kamuoyuna açıklamalar yapıyor. Bunlardan Barack Obama ve George W. Bush’un birkaç sayfalık sağlık raporları ilk olarak akla gelenlerdendir. Hillary Clinton, 2016 ABD seçim kampanyası sırasında bir rahatsızlık geçirdiğinde, görüntüleri televizyonlarda binlerce defa yayınlandı. Daha sonra doktoru Hillary Clinton’ın zatürre olduğunu açıkladı. Geçmişte ABD Başkanlarının ciddi hastalıklarını gizlediğini biliyoruz. 1913 senesinden 1921’e kadar ABD Başkanlığı vazifesini yürüten Woodrow Wilson, 1919’da ağır bir felç geçirince görevini pratikte hanımı devam ettirmiş, Wilson’ın vaziyeti gizlenmişti.

FRANSA

Fransa’da 1962-1968 arasında başbakanlık, 1969 senesinden öldüğü 1974 senesine kadar da cumhurbaşkanlığı yapan Georges Pompidou lenfoplazmasitik lenfoma kanserinden muzdaripti. Pompidou, Élysée Sarayı’ndaki ofisinde vazifesi başında vefat etmeden çok kısa bir süre evvel sadece küçük bir soğuk algınlığına yakalandığından bahsetmişti. Fransa’da Pompidou’nun ölümünden sonra cumhurbaşkanları yahut başbakanların sağlık durumlarını ihtiva eden raporların düzenli olarak yayımlanacağına dair karar alındı. Buna rağmen Pompidou’nun halefi Valery Giscard d’Estaing bu sözü tutmadı.

Hâlen Fransa’nın cumhurbaşkanlığını yürüten Emmanuel Macron da Nisan 2017’de verdiği röportajda herhangi bir şekilde sağlık durumunun işine menfi yönde tesir ettiğini anladığı anda bu konu hakkında kamuoyunu bilgilendireceğini, düzenli olarak sağlık durumuyla alakalı bültenler yayımlayacağını söylese de şu ana kadar o da bu sözünü unutmuş görünüyor.

BÜLENT ECEVİT AYAKTA DURAMAZDI

Türkiye’de lider ve hastalık kelimesi yan yana söylenince ilk akla gelen isim Bülent Ecevit... 2006’da hayata veda eden Ecevit, parkinson hastasıydı. Bunun yanında birçok rahatsızlığı daha bulunuyordu; ağır kas güçsüzlüğü, bağırsak iltihabı gibi...

RUSYA

Sağlık problemleri Rusya’da iktidarı direkt alakadar eden meselelerden kabul edilir. Rusya anayasasının 92. maddesine göre şayet bir devlet başkanının sağlığı görevini hakkıyla yerine getirmesine mâni teşkil ediyorsa vazifesinden vakti dolmadan ayrılması icap eder. Ancak bu ifadelerde de bir belirsizlik vardır.

Mesela, Boris Yeltsin’in aşırı alkol tüketimi ve ağır depresyonları kamuoyunca bilinen sırlardandı ve süresi dolmadan görevinden hiç ayrılmadı. Ayrıca Kremlin’den yapılan açıklamalarda da mütemadiyen Yeltsin’in sağlığının gayet iyi olduğu vurgulanmıştır.

Diğer taraftan hâlihazırda Rusya’nın aktüel devlet başkanlığı görevini yürüten Vladimir Putin, kamuoyuna kendini gayet şuurlu bir şekilde sportif başkan olarak lanse etmesiyle biliniyor. Putin; ata biniyor, buz hokeyi oynuyor, vücudunun üst kısmı çıplak hâldeyken balık tutuyor ve buz banyosu yapıyor. Bütün bunlara rağmen Putin’in sırt problemleri olduğuna dair rivayetlerin de eksik olmadığını belirtelim.