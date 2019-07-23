Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 Tu-95 tipi savaş uçağının, Japon Denizi üzerindeki tarafsız bölgede planlı uçuş yaptığı bildirildi.

Rus uçaklarının uluslararası kurallar çerçevesinde rotalarında hareket ettiği öne sürülen açıklamada, "Uçaklar, uluslararası kurallar çerçevesinde Güney Kore'nin hava sahasını ihlal etmeden planlı uçuş yaptı. Güney Kore'ye ait F-16 savaş uçakları, yaptıkları manevralarla Rus uçaklarını tehlikeye attı. Uçaklarımıza, uyarı ateşi yapılmadı." ifadeleri yer aldı.

Güney Kore, hava sahasını ihlal eden Rusya'ya ait bir askeri uçağa uyarı ateşi açıldığını duyurmuştu.