Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filipinler'in başkenti Manila’da Gümrük Bürosu bu yıl içinde ele geçirilen yaklaşık 306 bin dolar değerindeki kaçak bir Ferrari araba ve sigarayı imha etti. Gümrük yetkilileri, alıcı firma Camama Auto Hub'ın Ferrari'yi ülkeye parçalar halinde Mayıs ayında kaçak olarak soktuğunu söyledi. Ferrari'nin getirilmeden önce motorunun ve 2 kapısının ayrıldığı belirtildi.

Gümrük Bürosunun otoparkına çekilen Ferrari bir buldozer yardımıyla parçalandı. Gümrük Bürosu ayrıca sigara yapma makinesi ve sigaraları da imha etti. Sahte tütün ürünlerine Şubat ayında Tacloban şehrindeki bir depoda el konmuştu.