Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gürcistan Maliye Bakanlığı tarafından yürürlüğe sokulan yeni yasal düzenleme ile dijital para yatırımı yapan bireyler gelir vergisinden de muaf olacak.

Bununla birlikte bakanlık, ülkenin ulusal parasının Lari olarak kalacağını ve dijital paraların tıpkı başka yabancı paralar gibi Gürcistan'da ödeme aracı olarak kullanılamayacağını vurguladı.

Bu arada Tiflis yönetimi, kripto para madencilik şirketlerine katma değer vergisi (KDV) ödemekten muaf olmak için yurt dışında tescillenme şartı getirdi. Bu durumda, ülkedeki kripto para madencilerinin vergi ödememek için şirket merkezlerini yurt dışına taşımaları bekleniyor. Ancak Gürcistan'da elektrik enerjisi fiyatının düşük olması nedeniyle, madencilerin üretim tesislerini ülke sınırları içerisinde tutarak madencilik faaliyetlerine devam edecekleri tahmin ediliyor.

AB ÜLKELERİNDE FARKLI UYGULAMALAR

Halen çeşitli Avrupa birliği (AB) ülkelerinde dijital paralar hakkında farklı vergi uygulamaları söz konusu.

Örneğin, Almanya dijital para alıp satmayı yatırım kapsamında değerlendiriyor. Ancak sermaye kazancı vergisi yatırımcı dijital parayı bir yıldan az elinde tutarsa alınıyor.

İngiltere dijital paraları diğer yabancı dövizlerle aynı kategoride değerlendirirken İsviçre'de vatandaşlar kripto para yatırımları için gelir ve kar vergisi ödemek durumunda.

Estonya dijital para yatırımlarından elde edilen karlara sermaye kazancı vergisi uyguluyor. Slovenya ise kişisel olarak kripto para alım satımı yaparken kar edenlerden vergi almıyor.