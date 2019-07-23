Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin'de Haziran 1989’da Tiananmen Meydanı'nda gerçekleştirilen katliamdaki rolüyle 'Pekin Kasabı' adıyla bilinen eski Başbakan Li Peng 90 yaşında hayatını kaybetti. Medyada çıkan haberlerde daha önce mesane kanseriyle mücadele eden eski başbakanın belirsiz bir hastalıktan öldüğü bildirildi.

Li, başkent Pekin'de 4 Haziran 1989’daki demokrasi yanlısı kitlesel protesto gösterilerinin acımasızca dağıtılmasının baş mimarlarından biri olarak dünya çapında tanındı ve 10 yıldan fazla bir süre boyunca Komünist rejimin başında yer aldı.

Çok sayıda öğrenci, işçiler ve diğerleri demokrasi isteğiyle Tiananmen Meydanı'nda haftalarca kaldıktan sonra Li 20 Mayıs 1989’da sıkıyönetim ilan etmişti. İki hafta sonra 3-4 Haziran gecesi, ordu protestolara kanlı bir şekilde son verdi ve yüzlerce silahsız sivilin ölümüne yol açtı. Bazı tahminlere göre binden fazla kişi hayatını kaybetti. Birlikleri meydana gönderme kararı kolektif bir karar olsa da Li yapılan katliamdan geniş çapta sorumlu tutulmuştu. Li daha sonra göstericilere ateş açma kararını gerekli bir adım olarak sık sık savunmuştu. Li 1994 yılında Avusturya ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Bu önlemler olmadan Çin, eski Sovyetler Birliği veya Doğu Avrupa’dan daha kötü bir durumla karşı karşıya kalacaktı" demişti.