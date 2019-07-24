Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kudüs'teki mevcut statünün, bu konuda alınan Birlemiş Milletler kararlarına muhalif bir şekilde değiştirilmesinin kabul edilemeyeceği belirtildi.

Bu tür adımların kapsayıcı ve adil barışın tesisi için sarf edilen çabaları baltalayacağına işaret edilen açıklamada, Mısır'ın, Filistin halkının meşru haklarını ve iki devletli çözüm temelinde barış sürecinin yeniden canlandırılmasını destekleyen tavrı vurgulandı.

İsrail güçleri önceki gün sabah erken saatlerden itibaren iş makineleriyle geldikleri Sur Bahir bölgesindeki Vadi El-Hummus Mahallesi'nde Filistinlilere ait bazı evleri yıkmaya başlamıştı.

İsrail Mahkemesi Filistinlilerin itirazını reddetti

Geçen ay Sur Bahir'deki söz konusu yapıların, Ayrım Duvarı'nın devamı olan tel bariyerlere yakınlığı nedeniyle "güvenlik tehlikesi oluşturduğu" iddiasıyla yıkılmalarına karar verilmiş ve mülk sahiplerine 18 Haziran'a kadar süre tanınmıştı.

Bunun üzerine Filistinliler, bazıları inşa halinde olan 10 binaya ilişkin yıkım kararının durdurulması için İsrail Yüksek Mahkemesine başvurmuş ancak mahkeme pazar günü bu başvuruyu reddetmişti.

Uzmanlar, İsrail mahkemesinin bu kararının Filistin'in diğer bölgelerinde de birçok evin yıkılmasına neden olabileceği uyarısında bulunuyor.