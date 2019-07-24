Theresa May, Downing Street’teki veda konuşmasının ardından Buckingham Sarayı’na giderek Kraliçe II. Elizabeth’te istifasını sundu. Theresa May, istifasını sunduktan sonra konvoy eşliğinde Buckingham Sarayı’ndan ayrıldı. May’in ardından ülkenin yeni başbakanı Boris Johnson hükümet kurma görevini almak için Saray’a geldi.
Theresa May Kraliçe 2. Elizabeth’e istifasını sundu
24.07.2019 - 17:43 | Son Güncelleme: 24.07.2019 - 17:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Theresa May, Buckingham Sarayı’na giderek Kraliçe II. Elizabeth’te istifasını sundu.
Etiketler : Theresa May,
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