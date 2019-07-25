Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ‘hayalet şehir’ olarak bilinen kapalı Maraş’ta incelemelerde bulundu. Tatar’a, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan ile Tuğgeneral Cemal Volkan da eşlik etti. KKTC hükûmeti 45 yıldır kapalı kalan Maraş’ta binaların hasar durumu, altyapının ihtiyaç duyduğu tamirat gibi çevresel konuların ve mülkiyetinin kimlere ait olduğu belirlenecek.

ÖZEL EKİP BUGÜN GİRECEK

Maraş’ın geleceğini yakından ilgilendiren envanter çalışması için hazırlık yapan ekip bugün bölgeye giriş yapacak. Çalışma ekibi, Kudret Özersay ile Kapalı Maraş’ta öğle yemeğinde bir araya gelecek ve son değerlendirmeleri gözden geçirecek. Uluslararası alanda faaliyet gösteren isimlerden de yararlanılarak oluşturulan ekip, kapalı Maraş’ta yer alan tapu kayıtları, taşınır ve taşınmaz mülklerin durumu, vakıf mallarının saptanması, altyapının durumu, çevre açısından risk taşıyan unsurlar gibi hususları içerecek kapsamlı bir bilimsel envanter çalışması yapacak.

KKTC Başbakanı Tatar ‘hayalet şehir’ Maraş’ta

ASKERÎ DEĞİL SİVİL OLACAK

Kapalı Maraş’taki envanter çalışmalarının ardından, bölgenin ‘askerî’ değil, ‘sivil’ statü hâline çevrilmesi için çalışmalar yapılacak. Bunun için bir yasa tasarısı hazırlanacak ve Meclis’ten geçirilecek. Özersay “Mesele idari statü değildir. Mantık yanlıştır. Kapalı Maraş KKTC’nin parçasıdır. Farz edelim ki yeni bir yol geçsin diye Girne otoyolunun bir noktasındaki askerî bir bölgenin statüsünü değiştirdim. Dünya kamuoyu böyle bir şeyi ne sebeple protesto edecek?” diyerek Maraş’ın askerî statüsünün değiştirileceği ile ilgili mesaj verdi. Özersay, Rum lider Nikos Anastasiadis’in, Kapalı Maraş konusunda iki taraf arasında teknik komite kurulmasını talep etmesine ise tepki göstererek “Kapalı Maraş’ta Rum liderliği muhatabımız değil” dedi.

KKTC’nin askerî bölge ilan ederek 45 yıldır koruma altında tuttuğu Maraş kentinde 45’i büyük 65’i de apartman tipi 105 otel bulunuyor. 10 bin yatak kapasiteli kent plajlarıyla meşhur. 3 binden fazla ticari işletme, 99 eğlence merkezi, 4 bin 649 yazlığın yer aldığı kentte ayrıca, 21 banka, 24 tiyatro ve sinema, 380 bitmemiş inşaat var.

TÜRKİYE'YE AB KREDİSİ KESİLİYOR

Avrupa Birliği, Kıbrıs açıklarında “yasa dışı” olarak nitelendirdiği doğalgaz arama faaliyetleri sebebiyle Türkiye’ye yönelik bazı müeyyideler açıklamıştı. Avrupa Yatırım Bankasından bir yetkili “AB bankası olarak Avrupa Yatırım Bankası (AYB), Konsey’in (Avrupa Konseyinin) tekliflerini yerine getirecektir, yılın geri kalanında yeni kredi verme işlemlerini sınırlandırılması yaklaşımı benimsenecektir” dedi. Türkiye’nin en büyük tekil kredi sağlayıcısı konumunda olan AYB, Ankara’ya son 3 yılda her yıl 400 milyon avro ile 2,2 milyar avro arasında değişen miktarda kredi sağlamıştı. 2019’da şimdiye kadar kredi verilmedi. Kredilerin dondurulmasının özel sektör projelerini etkilemesi beklenmiyor. Türkiye, fonlarda kesintiye gidilmesinin Doğu Akdeniz’deki doğalgaz arama çalışmalarını etkilemeyeceğini açıklamıştı.