Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan olarak göreve başlayan Johnson’ın, 31 Ekim’e kadar, Avrupa Birliğinden ayrılığı (Brexit) anlaşmayla veya anlaşmasız tamamlamakla görevlendireceği ekipte yer alacak isimleri açıklamasından önce peş peşe bakanlar istifa etti. Johnson’ın seçilmesine tepki gösteren Maliye Bakanı Philip Hammond, Uluslararası Kalkınma Bakanı Rory Stewart, Adalet Bakanı David Gauke ve Kabine Ofisi Bakanı David Lidington istifa etti. Daha önce de iki bakan görevi bırakmıştı. İngiltere’de yeni kurulan kabinede Maliye Bakanlığına, bir önceki Başbakan Theresa May döneminde İçişleri Bakanlığı görevini yürüten Müslüman Sajid Javid getirildi.