Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhuriyetçi Parti üyesi senatörler Beyaz Saray’da bir araya geldi. Yaklaşık bir buçuk saat süren toplantıya 40’ı aşkın Cumhuriyetçi temsilci katılırken, toplantıda yer alan başlıklar arasında Senato’ya sunulması planlanan Amerika’nın Hasımları ile Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası CAATSA çerçevesinde Türkiye’ye yönelik planlanan yaptırımlar yer aldı. Basına kapalı yapılan toplantı ardından herhangi resmî açıklama yapılmazken, Trump’ın Senato üyelerini ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. Trump’ın yaptırımlar konusunda sabırlı olunması ve yumuşak davranılması, müeyyide uygulanacaksa bile bunların geri döndürülebilir olması ve Mart 2020’ye kadar zaman tanınması istediği iddia edildi.

HEDEF ERDOĞAN İLE MÜZAKERE ETMEK

Amerikan gazetesi Washington Post, toplantının perde arkasını yazdı. Toplantı hakkında bilgi sahibi olan yetkililerine dayanarak hazırlanan habere göre, Trump Türkiye’ye ağır yaptırımlar uygulanmasını isteyen Senato Silahlı Hizmetler Komitesi’nin Başkanı James E. Risch ile de ufak çaplı tartıştı. Trump’ın toplantıdaki tavrı konusunda bilgi veren Senatör John Hoeven “Tartışma, Erdoğan’ı nasıl cezalandıracaklarından çok Erdoğan’la nasıl müzakere edebilecekleri üzerine yapıldı” dedi.

OLAYA KAPSAMLI BAKMAK LAZIM

Senatör David Perdue ise Trump’ın tavrını “Başkan’ın yapmaya çalıştığı şey, bu meseleye daha kapsamlı bir bakış açısıyla yaklaşmak” sözleriyle anlattı. Perdue, ağır bir yaptırım politikasının ‘Türkiye’nin sadece şu an yaptıklarına bakınca’ mantıklı görünebildiğini söyleyip “Bütün bölgedeki daha kapsamlı meselelere ve diğer büyük ülkelerle ne yaşandığına bakın, o zaman daha farklı bir durum görebilirsiniz” diye konuştu.