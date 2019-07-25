Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, 1974 Kıbrıs Türk Barış Harekâtı’ndan sonra Rumların boşaltması nedeniyle 45 yıldır kapalı tutulan Maraş kentinde arazi çalışmalarına bugün başlayacaklarını söyledi.

NTV'de açıklamalarda bulunan Özersay, çalışmalar süresince mülkiyet hakkına sayılı olarak adımlar atacaklarını ve çalışmaların neticesinde statükonun kırılacağını belirtti.

Maraş'la ilgili kararı incelemelerden sonra vereceklerini belirten Özersay, Maraş'ın sivil hayatın bir parçası haline gelmesi gerektiğini vurguladı.

KKTC'nin Gazimağusa şehrine bağlı olan Maraş, 1974'te Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin aldığı karar uyarınca hem yerleşime hem de iskana kapatılmıştı.