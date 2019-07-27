Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın gözünün üzerinde olduğu Doğu Akdeniz enerji sahasına bir ülke daha girmek üzere. Özellikle Körfez ülkeleri ile Batı’nın birlikte yürüttüğü araştırma koalisyonları Türkiye’ye yönelik baskı uygulamaya çalışırken Rusya, sahaya Türkiye ile girmek için kolları sıvadı. Açıklama Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak’tan geldi. Antalya’daki Türkiye-Rusya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 16. Dönem Toplantısı öncesinde konuşan Bakan Novak, “Akdeniz’de Rus şirketlerin yer aldığı başarılı enerji projeleri var. Örneğin Rosneft, Zohr sahasının geliştirilmesinde yer alıyor. Bu tür girişimlerde iş birliğinde öncelik ekonomik çıkarlar tarafından şekillenir. Eğer ticari açıdan bütün tarafların yararına projeler olursa, Rus şirketleri Doğu Akdeniz’de Türkiye ile iş birliğine yönelik kararlar alabilir” dedi.

Bu arada Türkiye’yi Doğu Akdeniz’den dışlamaya çalışan grup ise, Mısır’ın başkenti Kahire’de bir araya geldi. Doğu Akdeniz Gaz Forumu (DAGF), 2’nci Bakanlık Toplantısına; İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs, İtalya ve ABD’li temsilciler katıldı. Toplantıya, ABD Enerji Bakanı Rick Perry, AB Komisyonu Enerji Genel Müdürü Dominique Ristori ile Fransa ve Dünya Bankasından temsilcileriyle birlikte Filistin yönetiminin Enerji bakanları ile Ürdün Enerji Bakanı temsilcisi iştirak etti.

İSRAİL, MISIR’A BORU DÖŞEDİ

İsrail’in bölgedeki Rum doğalgazını çıkartıp Mısır üzerinden satışa sunma fikrinin en önemli ayağı olan boru hattı planında sona geldiğini açıklandı. Plan kapsamında 12 numaralı parselde kalan alana, deniz altından boru hattının çekilmesi işleminin tamamlandığı belirtildi. Güney Kıbrıs Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, ise Rum gazının 2024-2025 yılları arasında Mısır’a ulaşacağını tahmin ettiklerini söyledi.