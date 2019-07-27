Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Mehmetçik eli tetikte harekât emrini beklerken, askerî operasyona karşı olan ABD, Ankara temaslarını sıklaştırdı. Bu kapsamda Suriye’nin kuzeyinde kurulması planlanan ‘güvenli bölge’ konusunda yoğun bir diplomasi trafiği yürüten ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığındaki ABD’li heyetin yeniden Ankara’ya gelmesi bekleniyor.

20 MİLDE KARARLIYIZ

Türk yetkililer, hafta başında güvenli bölgenin derinliğinin 30-35 kilometre olması gerektiğini ABD’li muhataplarına iletirken, ABD tarafının teklifinin ise 5-10 kilometre olduğu öne sürülmüştü. Türkiye’nin güvenli bölge konusunda tavrının net olduğuna dikkat çeken askeri kaynaklar, Ankara’nın 20 milde (32 kilometre) net olduğunu vurguluyor. ABD’nin güvenli bölgenin derinliği konusundaki teklifi ile Türkiye’nin teklifi arasında makas farkının oldukça fazla olduğunu belirten kaynaklar, güvenli bölgenin kontrolünü kimin sağlayacağı konusunda da pürüzlerin olduğunu ifade ediyor.

TERÖRDEN ARINMIŞ BÖLGE

Ankara ayrıca terörist unsurlarının bölgeden çıkartılmasını ve kontrolün tamamen TSK ile yerel güçler tarafından sağlanmasını istiyor. Son aşamada ise Ankara, Suriyeli mültecilerin terörden arındırılan bölgelere gönüllü olarak geri dönüşünü sağlamayı planlıyor.