Hindistan’da aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel, Mumbai-Kolhapur seferini yapan yolcu treninin, Vangani kasabası yakınlarında durmasına sebep oldu. Trendeki 700 kişinin mahsur kaldığı; kadın ve çocuklardan oluşan 200 kişinin kurtarıldığı belirtildi. Kurtarma çalışmaları devam ederken; trenin bulunduğu bölgeye 2 helikopter ve 6 kurtarma botunun sevk edildiği belirtildi.
Hindistan'da sel: 700 kişi yolcu treninde mahsur kaldı
27.07.2019 - 10:14 | Son Güncelleme: 27.07.2019 - 10:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hindistan’da aşırı yağışlar sonucu meydana gelen selde, Mumbai-Kolhapur arasında sefer yapan yolcu treninde 700 kişi mahsur kaldı. Kurtarma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: DHA
Etiketler : Hindistan,sel,mahsur,700,kişi,Mumbai-Kolhapur,
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