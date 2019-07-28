The New York Times gazetesi, ABD Milli İstihbarat Direktörü Dan Coats'un ABD Başkanı Donald Trump'la görüş ayrılığı yaşadığı için görevi bırakacağını iddia etti. Gazete, ABD Başkanı Trump’ın boşalan koltuğa Cumhuriyetçi Parti'nin Teksas milletvekili John Ratcliffe'i getirmek istediğini ileri sürdü.
ABD Milli İstihbarat Direktörünün görevinden ayrılacağı iddiası
28.07.2019 - 22:56 | Son Güncelleme: 28.07.2019 - 22:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Amerikan basını, ABD Başkanı Donald Trump ile anlaşamayan Milli İstihbarat Direktörü Dan Coats'un görevinden ayrılmasının beklendiğini ileri sürdü.
Etiketler : ABD Başkanı Donald Trump,Milli İstihbarat Direktörü Dan Coats,
640229 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/640229.aspx
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