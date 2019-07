Türkiye Gazetesi

Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletindeki Varanasi şehri, Ganj Nehri’nin bitişiğindeki basamakları, festivalleri, dar sokakları, yollarda gezen inekleri, ilginç kıyafet ve yüzleri boyalı sakinleriyle ülkenin gizemli şehirlerinden biri. Binlerce yıldan bu yana varlığını korumasıyla âdeta açık hava müzesini andıran şehir “Hinduların dinî başşehri” olarak nitelendiriliyor. Yeryüzünün en eski yerleşim yerlerinden biri olarak bilinen şehirde 20 binin üzerinde irili ufaklı tapınak bulunuyor. Her Hindu’nun ömründe mutlaka bir kere ziyaret etmesi gereken şehir, her sene milyonlarca kişinin iştirak ettiği dinî festivallere ev sahipliği yapıyor. Hindular günahlardan arınacakları ve acılarının dineceği inancıyla her sene Ganj Nehri’ne akın ediyor. Hinduların yanı sıra Budistlerin de önem verdiği şehir, çok sayıda yerli ve yabancı turist tarafından da ziyaret ediliyor.