Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afşar Tepesi'ndeki kutlamalara katılan Ahmed İkbal Firdevs isimli sporcu, “Bugün dağcılık yarışmasını 29 Temmuz Milli Bayrak Günümüzü en iyi şekilde kutlamak için düzenledik. Çok mutluyum, buradaki gençlerin her biri elinde kutlu sancağımızı taşıyarak, ilim öğrenerek, spor yaparak Afganistan için barış ve geleceği temsil ediyor” dedi.

Yarışmalara katılan sporcu Raşid Ahmed ise, “Bugün için hiç korkum yok, aksine çok mutluyum. Bugün bayrak günümüz ve 19 Ağustos Özgürlük ve Egemenlik Bayramımız da yaklaştı. Afganistan halkının gününü kutluyorum.” diye konuştu.



Gün boyunca Afgan halkı sokaklarda Afganistan bayrağını dalgalandırarak, milli danslarını oynayıp bayramı mutlu geçirdi.