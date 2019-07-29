İsrail makamları, "İsraillilere taş attığı" iddiasıyla Kudüs'ün İseviye beldesinde yaşayan 3 yaşındaki Muhammed Rabee Elian'a hakkında soruşturma başlatıldığına dair bir mektup gönderdi. İseviye Komitesi üyesi Muhammed Ebu El Humus, İsrail polisinin 3 yaşındaki Kudüslü Elian'a İsrail'e ait askeri bir araca taş attığı bahanesiyle yarın karakola gelmesi için soruşturma mektubu verdiğini söyledi. Humus, bu durumu kınayarak, "Bu işgal hükümetinin iflasını gösteriyor.” dedi.
İsrail'den 3 yaşındaki Filistinli çocuğa soruşturma
29.07.2019 - 23:29 | Son Güncelleme: 29.07.2019 - 23:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İsrail, İsraillilere taş attığı iddiasıyla 3 yaşındaki Filistinli çocuk hakkında soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA
Etiketler : İsrail,taş,3 yaşındaki,çocuk,soruşturma,
640436 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/640436.aspx
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