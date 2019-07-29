Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Esed rejimi, İdlib'e bağlı Maaret El-Numan kasabasını bombaladı. Suriye Hava Kuvvetlerine ait uçakların düzenlediği saldırıda 4 sivil hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. Görgü tanıkları, uçakların doğrudan sivil yerleşim yerlerini hedef aldığını ileri sürdü. Olay yerine çok sayıda sivil savunma ekibi intikal etti. Yaralılar çevredeki sahra hastanelerine kaldırıldı.