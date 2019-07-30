Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşik Arap Emîrliklerinin (BAE) getirdiği yaklaşık 1.000 Sudanlı savaşçı, Libya’nın doğusundaki silahlı lider Halife Hafter’e destek olmak üzere bu ülkeye gönderildi. Sudan’daki Dabanga radyosunun diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre Trablus saldırısında Halife Hafter’e destek olmak üzere Sudan ordusuna bağlı Hızlı Destek Kuvvetlerinden savaşçılar, Trablus ve Bingazi arasındaki Petrol Hilâlî bölgesine ulaştı. Haberde, gelecek aylarda Libya’ya gelmesi planlanan 4 bin kadar savaşçıdan yaklaşık 1.000’inin bu ülkeye ulaştığı aktarıldı. Katar merkezli haber platformu Al Jazeera da BAE’nin Sudanlı savaşçıları Eritre üzerinden çatışma bölgeleri Yemen ve Libya’ya nasıl taşıdığına dair belgeleri yayımladı. Belgelere göre BAE, Sudan’daki askerî müdahale sonrası göreve gelen Askeri Geçiş Konseyi (AGK) Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Daklu Hmidti ile Darfur’daki Arap kabilelerinden savaşçı devşirme konusunda anlaştı. Bölgedeki Nijer, Çad gibi ülkelerden de toplanan savaşçıların BAE tarafından Eritre’de eğitilip daha sonra çatışma bölgelerine götürüleceği iddia edildi. Sahip olduğu petrol gelirleriyle bölge ülkelerini dizayn etmeye çalışan küçük Körfez ülkesi BAE, bölgedeki çatışmaları derinleştiren tehlikeli adımlar atıyor.

DÜNYA SESSİZ KALIYOR

Emekli general Halife Hafter, Libya’da başarısız darbe girişiminin ardından, kendine bağlı silahlı grupla ülkenin doğusunda faaliyet gösteriyor. Uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükûmeti’nin (UMH) kontrolündeki başkent Trablus’u ele geçirmek için saldırı düzenleyen Hafter’e karşı dünyanın birçok ülkesi sesini çıkarmıyor. Libya Devlet Yüksek Konseyi, uluslararası toplumun sessizliğinin, ülkenin doğusundaki silahlı lider Halife Hafter’i “suç işlemeye devam konusunda teşvik ettiği” uyarısında bulundu. Türkiye ise darbe girişiminin ilk gününden itibaren meşru hükûmetin yanında durarak dünyaya demokrasi dersi vermişti.