Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) enerji alanındaki meydan okumaların tırmanmasına karşı Yunanistan ve Avrupa Birliği’nin (AB) desteğini alacağını söyledi. Miçotakis, ananevi ilk yurt dışı ziyaretini Güney Kıbrıs’a yaparak, Rum lider Nikos Anastasiadis ile Lefkoşa’da bir araya geldi. Ziyaretinin sadece sembolik değil siyasi olarak da önemli bir dönemde gerçekleştiğini anlatan Miçotakis, Rum kesimi ile birlikte bölgede ciddi meydan okumalarla karşı karşıya geldiklerini iddia etti. Miçotakis, Türkiye’nin faaliyetlerine karşı AB’nin benzer bir cevap vermesi gerektiğini ileri sürerek “Kıbrıs (GKRY) enerji alanındaki meydan okumaların tırmanmasına karşı Yunanistan’ın ve AB’nin desteğini alacaktır” diye konuştu. Kıbrıs meselesine ilişkin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Anastasiadis arasında planlanan görüşmeden dolayı “ihtiyatlı iyimserlik” duyduğunu belirten Miçotakis “Türk işgalinin son bulmasının ilk öncelikleri olduğu ve çağ dışı garantiler sisteminin çözümle birlikte kaldırılması gerektiği” iddiasında bulundu. Anastasiadis ise konuşmasında Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine dair “Müzakerelerin yeniden başlaması hususunda Başbakan (Miçotakis) ile ortak duruşumuz, Türkiye’nin, Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgedeki (MEB) hukuksuz faaliyetlerine ve Gazimağusa’daki (Famagusta) kapalı alanın (Maraş) açılması planına son vererek uygun atmosferin oluşturulmasına katkıda bulunması gerektiği şeklinde” ifadelerini kullandı.