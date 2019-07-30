Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Pakistan Hava Kuvvetlerine (PAF) ait askeri uçağın düşmesinin üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek "Söz konusu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına ve dost Pakistan Hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
PAF'a ait eğitim uçağının bugün başkent İslamabad yakınlarında evlerin arasına düşmesi sonucu 5'i askeri personel 17 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'den Pakistan'a taziye mesajı
30.07.2019 - 14:11 | Son Güncelleme: 30.07.2019 - 14:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye, Pakistan Hava Kuvvetlerine ait askeri uçağın Ravalpindi şehrinde düşmesi dolayısıyla Pakistan hükümeti ve halkına taziyelerini bildirdi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Pakistan Hava Kuvvetlerine (PAF) ait askeri uçağın düşmesinin üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek "Söz konusu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına ve dost Pakistan Hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
Etiketler : türkiye,pakistan,taziye,
640564 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/640564.aspx
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