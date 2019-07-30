Kanada’nın Yeni İskoçya eyaletindeki Antigonish bölgesinde sağanak yağışların yol açtığı sel nedeniyle yol çöktü. Otomobiliyle seyir halinde olan iki kişi yolun çöktüğünü görünce şoke oldu. Yolda mahsur kalan Kanadalılar, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Kanada’da son 2 aydır etkili olan şiddetli yağışlar, bazı büyük göllerde su seviyelerinin yükselmesine neden oldu.
Kanada’da sel nedeniyle yol çöktü
30.07.2019 - 17:20 | Son Güncelleme: 30.07.2019 - 17:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kanada’da şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle otoyol çöktü.
Kanada’nın Yeni İskoçya eyaletindeki Antigonish bölgesinde sağanak yağışların yol açtığı sel nedeniyle yol çöktü. Otomobiliyle seyir halinde olan iki kişi yolun çöktüğünü görünce şoke oldu. Yolda mahsur kalan Kanadalılar, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kanada,sel,
640598 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/640598.aspx
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