Kanada’nın Yeni İskoçya eyaletindeki Antigonish bölgesinde sağanak yağışların yol açtığı sel nedeniyle yol çöktü. Otomobiliyle seyir halinde olan iki kişi yolun çöktüğünü görünce şoke oldu. Yolda mahsur kalan Kanadalılar, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. 
Kanada’da son 2 aydır etkili olan şiddetli yağışlar, bazı büyük göllerde su seviyelerinin yükselmesine neden oldu. 