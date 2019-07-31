Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail ordusu, İsrail askerlerine taş attığı iddiasıyla Kudüs’ün İsaviya beldesinde yaşayan 6 yaşındaki Qais Obaid'i sorgulamak için karakola çağırdı. Obaid ve babasına yarın karakola gelmesi için soruşturma mektubu verildiği bildirildi. İsrail ordusu, dün de 3 yaşındaki Filistinli Muhammed Rabi’yi askeri aracı taşladığı gerekçesiyle sorguya çağırmıştı. İsrail’de geçtiğimiz 3 yıl içinde yaklaşık 20 Filistinli çocuk hapis cezasına çarptırıldı.

