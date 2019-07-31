Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye’ye yapacağı ziyaret öncesi Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’e cevap verdi. “Miçotakis’in sözleri, Yunanistan’da iktidarlar değişse de Yunan politikacıların Kıbrıs’la ilgili hayalleri ve yanlış politikalarının değişmeyeceğini bir defa daha göstermiştir” diyen Başbakan Tatar, Türkiye’nin 1974’te Kıbrıs’ta kanlı darbeyi durdurarak Yunanistan’a demokrasinin dönmesini sağladığını hatırlattı. Tatar “Miçotakis’in ‘Yunanistan dış politikasının en üst stratejik talebi Türk işgaline son verilmesidir’ derken tarihi gerçekleri göz ardı ediyor. Miçotakis, Türkiye’nin Yunanistan’ın 15 Temmuz 1974’te Kıbrıs’ı Helen yapmak üzere gerçekleştirdiği kanlı darbe üzerine Kıbrıs Türk halkının çağrısı üzerine, bizlerin can ve mal güvenliği için, garantörlük hakkını kullanarak Kıbrıs’a geldiğini inkâra kalkışıyor, Türkiye, Kıbrıs’ın faşist Yunan Devleti’nin hegemonyasına girmesini engellemiş, Kıbrıs Türkü’nü katliamlardan korumuş, Yunanistan’a demokrasinin geri gelmesini sağlamıştır” ifadelerini kullandı.

KAÇAN BABASINI UNUTMASIN

Kıbrıs Türk halkının, Türkiye garantörlüğü sayesinde savaşın olmadığının bilincinde olduğuna dikkat çeken Tatar şöyle konuştu: Miçotakis unutmasın ki, cunta idaresinden kaçan babası eski Yunan Başbakanlarından Konstantin Miçotakis, Türkiye’nin Kıbrıs’a müdahalesinden sonra cuntanın çökmesi sonucu ülkesine dönebilmiştir. Yunanistan’ın yeni başbakanının diğer bir iddiasına göre, ‘modası geçmiş garantiler kaldırılmadan Kıbrıs meselesinin çözümünün manası yoktur.’ Kıbrıs Türk halkının ezici çoğunluğu ‘Türkiye’nin etkin ve fiilî garantisi bizim için yegane güvencedir. Türkiye’nin garantörlüğünün modası geçmedi. Bugün Kıbrıs’ta kan dökülmüyor ateşkes devam ediyorsa bu Türkiye’nin garantisi sayesinde.

GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ

Tatar “Türk tarafının, hidrokarbonlar konusunda ortak bir komite kurulması teklifine karşı çıkarken, Maraş konusunda ortak bir komite kurulmasını istiyor. Bu oyalama taktiği Herkes bilsin ki Maraş konusunda da geri adım atmayacağız. Envanter çalışmalarımız başlamıştır ve bu yoldan geri adım atılmayacak” dedi.