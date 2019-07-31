Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), El Salvador’da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Merkez üssü Santa Tecla olan depremin, yerin 72.5 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. Depremde can veya mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.