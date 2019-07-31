ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), El Salvador’da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Merkez üssü Santa Tecla olan depremin, yerin 72.5 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. Depremde can veya mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
El Salvador’da 5.9 büyüklüğünde deprem
31.07.2019 - 11:49 | Son Güncelleme: 31.07.2019 - 11:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Orta Amerika ülkesi El Salvador’da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.
Etiketler : Orta Amerika ülkesi El Salvador,
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