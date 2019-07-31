Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Florida Sağlık Bakanlığı, bölgede sivrisinek yoluyla bulaşan beyin enfeksiyonu virüsü (EEEV) tespit edildiğini belirterek uyarı yayınladı. Yerel yönetimlerin bulaşıcı hastalıkları izlemek için kullandığı tavuklarda yapılan testlerden sonra ölümcül virüsün insanlara bulaşma riskinin arttığı tespit edildi. Bölge sakinlerinin sivrisineklerden uzak durmaları istenerek vücutlarını örtmeleri, sivrisinek kovucu kullanmaları, durgun suları boşaltmaları ve sivrisineklerin içeriye girmemesi için kapı ve pencerelerde perdeler kullanmaları önerildi.

EEEV enfeksiyonu semptomların başlamasından sadece 2 gün sonra baş ağrıları, kasılmalar ve ölümü tetikleyen beyin şişmesine neden olabilir. Hastalık beyin şişmesinden kurtulanlarda nörotik bozukluklar bırakabilir. EEEV enfeksiyonu olan herkeste beyin şişmesi olmadığı gibi çoğu insanda grip benzeri belirtiler görülür veya hiçbir semptom görülmez.