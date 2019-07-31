Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muhalif Sudan Merkezi Doktorlar Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Kurdufan eyaletinin başkentindeki gösterilerde başından vurulan Yunus Adem'in yoğun bakımda tedavi gördüğü Polis Hastanesinde hayatını kaybettiği ve ölü sayısının 6'ya çıktığı belirtildi. Pazartesi günü, Sudan Başsavcılığı bünyesindeki araştırma komisyonunun, 3 Haziran olaylarında hayatını kaybedenlerle ilgili raporu protesto edilmişti.

Muhalif Sudan Merkezi Doktorlar Komitesinden yapılan açıklamada, çoğunluğu lise öğrencilerinden oluşan kalabalığın üzerine açılan ateş sonucu 4'ü lise öğrencisi 5 kişinin hayatını kaybettiği, 21'i gerçek mermiyle olmak üzere 62 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

MUHALEFET, ASKERİ YÖNETİMİ SORUMLU TUTMUŞTU

Muhalefet, olaydan askeri yönetimi sorumlu tutmuş, kentte ikinci emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime süresiz ara verilmişti. Sudan Başsavcılığı bünyesindeki araştırma komisyonunun cumartesi günkü raporunda, 3 Haziran'da ordu karargahı çevresindeki protestocuların dağıtılması emrini Askeri Geçiş Konseyi'nin vermediği, müdahalede 87 kişinin öldüğü, talimatlara uymayan 9 üst düzey askerin de suçlu bulunduğu belirtilmişti. Muhalefet, askeri konseyi akladığı ve bazı gerçekleri gizlediği gerekçesiyle raporu reddetmiş, gösteri çağrısı yapmıştı.

Sudan lideri Ömer el-Beşir'in aylarca süren rejim karşıtı protestolar sonucu 11 Nisan'da devrilmesinin ardından başkent Hartum'da muhalif göstericiler, ordu karargahı önünde "sivil yönetime geçilmesi" talebiyle nöbet tutmuştu. Muhalif göstericiler, 3 Haziran sabahı güvenlik güçlerince gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanılarak dağıtılmış, olaylarda, muhalif kaynaklara göre, 128 kişi yaşamını yitirmişti.