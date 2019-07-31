ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner düzenlediği bölgesel tur kapsamında Ürdün’in başkenti Amman’da Kralı II. Abdullah ile görüştü. Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi’nin ve Amerikalı müzakereci Jason Greenblatt’in de yer aldığı görüşmede tarafların İsrail ve Filistin arasında devam eden çatışma üzerine görüştükleri kaydedildi. Bu çatışmanın sonlanması için yürütülen çabaları değerlendiren Ürdün Kralı ve Kushner ayrıca ABD’nin Filistin-İsrail barışı için planladığı projeyi de ele aldı.
Trump’ın damadı Kushner’den kritik ziyaret
31.07.2019 - 21:11 | Son Güncelleme: 31.07.2019 - 21:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner ve Ürdün Kralı II. Abdullah başkent Amman’da ABD’nin Filistin-İsrail barışı için planladığı proje üzerine görüştü.
Etiketler : Donald Trump,
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