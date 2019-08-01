Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mısır, 554 milyon dolar karşılığında “Oliver Hazard Perry” tipi savaş gemileri, FMC füze botları ve MHC/CMH mayın arama gemileri için teknik desteğin yanı sıra 25 ve 28 metrelik iki hızlı devriye botu satın alıyor. Güney Kore ise 950 milyon dolar karşılığında elinde bulundurduğu 30 adet RQ-4 Block tipi insansız hava aracı için lojistik destek, uçuş eğitimi, iletişim ekipmanı, parça ve bakım desteği alacak. Kanada da 152 adet MIDS-JTRS gelişmiş askeri iletişim ekipmanı, teknik destek ve parçalar için 44 milyon dolar ödeyecek. Öte yandan Rusya ise Hindistan’a 1000 adet füze satışı için anlaştı. Hindistan merkezli ANİ Haber Ajansı geçtiğimiz günlerde, orduda kullanılan Rus yapımı Sukhoi Su-30MKI savaş uçaklarıyla uyumlu bir şekilde kullanılmak üzere Moskova’dan Vympel R-27 tipi havadan havaya füze için görüşmeler başladığını duyurmuştu.