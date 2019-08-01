Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Almanya’nın Stuttgart şehrinde meydana geldi. Sokak ortasında tartışan iki adamdan biri, 36 yaşındaki diğer adamı kılıçla vahşice öldürdü. O anlar amatör kameralarca kaydedildi. Şüphelinin olay yerinden motosiklet ile kaçtığı; polisin otomobil ve helikopter ile şüpheliyi kovaladığı belirtildi. Polis sözcüsü Stefan Keilbach, şüphelinin yakalandığını duyurdu.



