Olay, Almanya’nın Stuttgart şehrinde meydana geldi. Sokak ortasında tartışan iki adamdan biri, 36 yaşındaki diğer adamı kılıçla vahşice öldürdü. O anlar amatör kameralarca kaydedildi. Şüphelinin olay yerinden motosiklet ile kaçtığı; polisin otomobil ve helikopter ile şüpheliyi kovaladığı belirtildi. Polis sözcüsü Stefan Keilbach, şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Sokak ortasında korkunç cinayet: Kılıç ile öldürüldü
01.08.2019 - 14:07 | Son Güncelleme: 01.08.2019 - 14:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Almanya’da sokak ortasında iki adam tartıştı. Tartışma sonrası eline kılıç alan adam, tartıştığı kişiyi vahşice öldürdü. O anlar amatör kameralarca kaydedildi.
Olay, Almanya’nın Stuttgart şehrinde meydana geldi. Sokak ortasında tartışan iki adamdan biri, 36 yaşındaki diğer adamı kılıçla vahşice öldürdü. O anlar amatör kameralarca kaydedildi. Şüphelinin olay yerinden motosiklet ile kaçtığı; polisin otomobil ve helikopter ile şüpheliyi kovaladığı belirtildi. Polis sözcüsü Stefan Keilbach, şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Etiketler : kılıç,almanya,
641045 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/641045.aspx
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