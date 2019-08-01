Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, sabah saatlerinde Aden'e bağlı Şeyh Osman kentinde bulunan Ömer el-Muhtar Mahallesi'ndeki emniyet merkezinin bahçesine bombalı araçla düzenlenen saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti.

Açıklamada, Aden'in batısında yer alan El-Cela Karargahı'na Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Hizam el-Emni güçlerinin geçit töreni sırasında insansız hava aracı (İHA) ve balistik füzeyle düzenlenen saldırıda ise 36 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Askeri kaynaklar, Hizam el-Emni güçlerinin geçit töreninin İran destekli Husiler tarafından hedef alındığını ve saldırıda ölenler arasında Yemen hükümetine bağlı Destek ve Takviye Kuvvetleri komutanlarından Münir el-Yafi ve Hizam Emni komutanlarından Racih bin Mansur'un da bulunduğunu aktarmıştı.

HUSİLER ÜSTLENDİ



Husilere ait El-Mesira televizyonu da El-Cela Karargahı'na düzenlenen saldırıyı Husilerin üstlendiğini bildirmişti. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya es-Seri, İHA ve orta menzilli balistik füzeyle düzenledikleri saldırıda onlarca ölü ve yaralı olduğunu ifade etmişti.

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütünden daha önce yapılan açıklamada da Ömer el-Muhtar Mahallesi'ndeki emniyet merkezini hedef alan saldırıda 10 kişinin öldüğü, 2'si ağır 16 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.