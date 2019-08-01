Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu Şili’de 6.8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. İlk bilgilere göre deprem sonucu ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar da yaşanmadı.
Şili'de 6,8 büyüklüğünde deprem
01.08.2019 - 22:19 | Son Güncelleme: 01.08.2019 - 22:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Güney Amerika ülkelerinden Şili’de 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Güney Amerika,
641143 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/641143.aspx
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