Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Suriye konulu 13’üncü garantörler toplantısı kapsamında dün Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da başladı. İki gün sürecek olan toplantıya Suriye’deki ihtilafın her iki tarafı da katıldı. Suudi Arabistan’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Beşar el-Caferi, Suriye hükûmeti delegasyonuna önderlik ederken, silahlı muhalefeti temsil eden heyete ise Ahmet Tuma önderlik ediyor. Müzakerelerde Türk heyetine Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sedat Önal, İran heyetine ise İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ali Askar Haci başkanlık yapıyor.

EV SAHİBİ TÜRKİYE

Öte yandan Suriye konulu üçlü zirve için heyetler arası temaslar başlarken, Türkiye, Rusya ve İran arasında kurulun üçlü mekanizmanın 5’inci toplantısının eylül ayında İstanbul’da yapılacağı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek zirveye, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani katılacak. Liderlerin üçlü görüşmesi öncesinde teknik heyetler, ele alınacak konularla ilgili çalışmaya başladı. Teknik heyetlerin yapacağı değerlendirmeler, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ve İranlı mevkidaşı Cevad Zarif tarafından gözden geçirilecek. Kritik konu başlıklarının ele alınacağı zirvede liderler, Suriye muhalefeti ve Suriye rejimi arasındaki krizin siyasi yolla çözülmesine vurgu yapacak.