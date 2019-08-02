Sierra Leone’nın başkenti Freetown’da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi sonucu 5 kişi öldü. Sel felaketi sebebiyle araçların sulara gömüldüğü, pek çok iş yeri ve evin kullanılamaz hale geldiği ve bazı bölgelerde bulunan limanların tahrip olduğu kaydedildi.
Sierra Leone'da sel felaketi: 5 ölü
02.08.2019 - 23:54 | Son Güncelleme: 03.08.2019 - 00:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Batı Afrika ülkelerinden Sierra Leone’da meydana gelen sel felaketinde 5 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Sierra Leone,sel,felaket,
641375 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/641375.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER