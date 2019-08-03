Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’in başkenti Pekin’de restoran ve gıda satan çeşitli dükkânlarda Arapça “helal” ibaresi ve Arapça tabelalar kaldırılıyor. Bazı işletmeler, Arapça yazılı levhaları sökerken bazı restoranlar ise bu ibarelerin üstünü kâğıt ve yapıştırıcılarla kapattı. Bu tabelaların yerine Çince helal anlamına gelen Çingcın (qing zhen) kelimesi asıldı. Restoran sahiplerinin bu değişikliği, “yukarıdan gelen talimatla” yaptığı iddia edildi. Pekin Etnik Gruplar ve Din İşleri Komisyonunun paylaştığı bilgiye göre, kentte yaşayan Çinli Müslümanların sayısı 259 bin. Şehirde helal ürün ya da gıda satan işletmelerin sayısı ise bin 797’yi buluyor. Söz konusu adım, Pekin yönetiminin daha önce açıkladığı “İslam’ın Çinleşmesi” adımının bir parçası olarak görülüyor. Bu kapsamda Müslüman toplumuna “Çin kültürünü öğrenme; Çin tipi sosyalizmi teşvik etme ve camilere de Çin bayrağı asma” çağrısı yapılmıştı.