Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ABD ve Türkiye arasındaki bazı anlaşmazlıkların Suriye’de “güvenli bölgenin” kurulmasını engellediğini belirtti. “Suriye’de güvenli bölge” kurulması için Türkiye ile anlaşma sağlanıp sağlanılmadığına yönelik soruya cevap veren Jeffrey “Bir tarafta önemli bir yerel ortak (YPG/PKK), diğer taraf da NATO müttefiki olan Türkiye var. Bir yandan da PKK ile ilgili endişeler var. Türkiye’ye karşı olan ve Erbil’deki bir Türk diplomatı öldüren PKK tehdidi konusunda oldukça endişeliyiz. Endişeleri dengelemeye çalışıyoruz. Türk Savunma Bakanı oldukça sert bir pozisyon alıyor. Türkiye, bizim için mantıklı olan bütün ağır silahların geriye çekildiği 5 ile 14 kilometrelik bir alandan daha derin bölge istiyor. Bu konuda bazı anlaşmazlıklar var. Bu durum ‘güvenli bölgenin’ kurulmasını engelliyor ama diplomatik ve askerî temaslarımız sürüyor” dedi.

AKSOY: BİZİ OYALAMAYIN

James Jeffrey’in açıklamalarına Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy cevap verdi. ABD heyetinin yarın geleceğini hatırlatan Aksoy “Temel beklentilerimiz bölgenin derinliğinin 32 kilometre olması, bölgenin kontrolünün ülkemizde olması ve PYD/YPG’nin bu bölgeden çıkarılması. ABD ile ortak bir noktada buluşulamaması hâlinde güvenli bölgeyi tek başımıza oluşturmak zorunda kalacağız. Biz Menbiç’te olduğu gibi bir oyalama süreci içerisine girilmesini kabul edemeyiz. Bu sürecin oyalamaya dönüşmesine izin vermeyeceğiz. Beklentilerimizin karşılanmaması hâlinde ulusal güvenliğimizi sağlamak üzere her türlü tedbiri alabilecek kabiliyete de yeteneğe de sahibiz. Zaten bunu Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtları ile açık şekilde gösterdik. Bölgenin tüm terör unsurlarından temizlenmesini ve bölgede bir barış koridoru kurulmasını arzu ediyoruz” dedi.